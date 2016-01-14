"الصندوق السعودى" يدعم مشروعات شباب سيناء بـ250 مليون جنيه

أعلن حسن العطاس مدير الصندوق السعودى للتنمية، أنه سيتم تخصيص 250 مليون جنيه من المنحة التى أعلن عنها بإجمالى 200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر ، لمنح شباب سيناء قروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5%، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس بمقر وزارة التعاون الدولى، لاستعراض نتائج زيارة بعثة مؤسسات التمويل العربية، لبحث مشروعات تنمية سيناء بحضور ممثلى الصناديق وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى لـ"اليوم السابع"، أنها اتفقت مع صناديق ومؤسسات التمويل العربية على توفير قروض ميسرة تقدر بإجمالى 6 مليارات دولار لتمويل مشروع تنمية سيناء على مدار 3 سنوات.

وأضافت نصر، فى تصريحات خاصة على هامش زيارتها لـ"اليوم السابع" يوم الثلاثاء، أنها وقعت مع الصندوق السعودى للتنمية اتفاقًا لتخصيص 1.5 مليار دولار لمشروعات تنمية سيناء، فى حين سيساهم كل صندوق من الصناديق الأخرى بنحو 900 مليون دولار على مدار 3 سنوات بواقع 300 مليون دولار سنويًا.

واصطحبت نصر يومى الأحد والاثنين الماضيين ممثلى الصناديق، وهى "السعودى للتنمية"، و"الكويتى للتنمية"، والبنك الإسلامى للتنية، ومنظمة "الأوبك" للتنمية الدولية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق أبو ظبى للتنمية، فى زيارة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء.