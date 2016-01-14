سما المصرى: "اتبسطت لما الناس قالولى يا مزة.. وحزب النور مليان عناتيل"

قالت الفنانة سما المصرى، تعليقًا على ركوبها دراجة أثناء الإدلاء بصوتها فى انتخابات البرلمان: "الناس مصدومة من أنا بعمله لأننا كمجتمع شرقى مش متعودين على ده، ومش متعودين على إن واحدة تطلع تنتقد النظام بالغناء والرقص".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بالألوان الطبيعية" على فضائية "دريم" مع الإعلامية نادية حسنى: "الناس لما قالوا لى يا حلوة يا مزة يا قمر أنا اتبسطت، أى واحدة فى الدنيا كده لما يتقال لها كلام شيك".

وأشارت إلى أن تصويتها لحزب النور فى الانتخابات البرلمانية، كان عقابيًا ضد الآخرين، مشيرة إلى أن الحزب "ملئ بالعناتيل" وأن أعضاء كثيرون من الحزب الوطنى المنحل دخلوا بكل القوائم الانتخابية، والقائمة الوحيدة المحترمة التى لم تضمهم لها هى قائمة المستشارة تهانى الجبالى.

وأوضحت أنه فى إحدى اللجان بمدينة نصر، وصل سعر الصوت الانتخابى إلى 1500 جنيه، لافتة إلى أنها لم ترَ فى حزب النور فساد سياسى مثل الحزب الوطنى.

وأكدت: "لا أحب النفاق، فمن مصلحة الرئيس أن تكون هناك معارضة قوية داخل البرلمان، فلو كنت دخلت المجلس ستكون معارضة لما لم يوافق عليه المواطنون".

وذكرت سما المصرى، أنها قدمت أغنية عن الرئيس الأسبق محمد مرسى عقب توليه الحكم، وهددها الإخوان ومنعوها وأهلها من النزول فى مركز الزقازيق بالشرقية، لأنها من نفس مركز مرسى، كما تم تهديدها فى الهاتف والشارع وتم تحطيم سيارتها.