اجتماع لمحافظ السويس لدراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع تداول منتجات البترول

عقدت اللجنة العليا للبيئة بمحافظة السويس برئاسة اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس جلسة اجتماع التشاور المجتمعى لدراسة الأثر البيئى لمشروع إنشاء وتشغيل منطقة تداول المنتجات البترولية والرصيف البحرى "العين السخنة ـ خليج السويس" التابع للشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وتم عرض المخلص التنفيذى لمشروع تداول المنتجات البترولية فى أرض توسعات الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد ".

وطرح أعضاء اللجنة عدة تساؤلات وملاحظات على الدراسة، وتم الرد عليها من قبل استشارى الشركة، وقررت اللجنة إعداد دراسة تقييم الأثر البيئى المتكاملة، على أن تتضمن كل ما طرح من أعضاء اللجنة والمجتمع المدنى بالجلسة وتسليم الدراسة لإدارة البيئة بالمحافظة لمراجعتها، واستيفاء كافة المستندات الخاصة بها، والاشتراطات البيئية المحددة وإرسالها إلى جهاز شئون البيئة عن طريق السكرتير العام لإبداء الرأى والموافقة .

حضر الجلسة التى عقدت بمركز السويس ألمانيا للحام المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق عضو مجلس إدارة شركة سوميد، واللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة، ونشأت البارودى السكرتير العام المساعد، واللواء محمود رفعت رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالسويس وغريب جودة رئيس حى عتاقة وعلاء الجبالى رئيس شعبة العمليات بسوميد، ممثلاً للمهندس خالد صالح رئيس شركة سوميد، ومنير شحاتة ممثل إدارة البيئة بالمحافظة وممثلو جهاز شئون البيئة، والمهندس رضا عبد الصمد رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، والمهندسة فوزية عبد الله نائب رئيس شركة النصر للبترول، ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وطارق متولى ونانسى نصير عضوا مجلس النواب، وممثلو المجتمع المدنى وجامعة السويس والإعلاميون وأعضاء اللجنة.