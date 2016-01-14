وزير الدفاع الأمريكي: اختراق الزورقين الأمريكيين لمياه إيران نتيجة لخطأ ملاحى

اعترف آشتون كارتر وزير الدفاع الامريكى اليوم بان اختراق الزورقين التابعين لسلاح البحرية الامريكية للمياة الاقليمية لايران مؤخرا وقع نتيجة لخطأ ملاحى .

ونقلت شبكة ايه بى سي نيوز الاخبارية الامريكية عن كارتر قوله فى مقابلة صحفية انه يشعر بالامتنان لعودة البحارة العشرة سالمين بعد احتجازهم لعدة ساعات من جانب عناصر الحرس الثورى الإيرانى .

ومضى كارتر يقول ” إن المعلومات التى قدمها البحارة من خلال قادتهم تفيد بأنهم ضلوا طريقهم على مايبدو إلى داخل المياه الإيرانية نتيجة لخطأ ملاحى “.

وعبر كارتر أيضا عن شعوره بالاحباط ازاء صور الفيديو التى نشرت للبحارة العشرة والتى ظهروا فيها وهم راكعون على سطح أحد الزورقين وأيديهم مقيدة خلف رؤوسهم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لايمكن أن تنشر مثل هذا الفيديو لو كان الوضع على العكس من ذلك .

أ ش أ