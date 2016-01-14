لا أمل في عودتها إليه.. Khloe Kardashian تدير ظهرها الى Lamar

لم تعطِ Khloe Kardashian أيّ أمل في العودة إلى Lamar Odom ، هذا ما علم به موقع Radar Online. وبحسب المطلعين، فلا تعتقد Khloe أنّ تصرّفات زوجها قد تغيّرت عما كانت عليه قبل تعرّضه لجرعة زائدة شبه قاتلة في بيت للدعارة في ولاية نيفادا في الخريف الفائت، حتى أنّها تعتقد أنّه مازال على تواصل مع تجّار المخدرات، بالرغم من مواجهته الموت أخيراً.

فبعد أن خرج Odom من المستشفى قبل أيام، ويخضع حالياً لفترة إعادة التأهيل البدني بالقرب من منزل Kardashian ، يبدو أنه يتبادل الرسائل النصّية والمكالمات الهاتفية مع أصدقاء المخدرات القدامى في لاس فيغاس، فماذا سيفعل عندما سيتمّ السماح له بمغادرة المنزل ومركز التأهيل لعدة ساعات في اليوم؟

من ناحيتها Khloe لا تعتقد أنّ Lamar قوي بما فيه الكفاية لمقاومة الرغبة في العودة إلى تعاطي المخدرات. هذا ما قاله مصدر مقرّب منها.

Khloe Kardashian تترك عائلتها و Lamar Odom يفقد ذاكرته