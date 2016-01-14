"سيدتي" تكشف حقيقة هوية الممثلة الكويتية في أحد أسواق الرياض وتدخل الهيئة

الرياض- نهى السداوي

شهد أحد الأسواق التجارية في الرياض تجمهراً كبيراً من قبل النساء قرب أحد المحلات الشهيرة، وأشارت الأخبار التي تم تداولها إلى أن سبب التجمهر هو وجود ممثلة كويتية، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك، فمن خلال متابعة "سيدتي" للحدث علمنا بأن السيدة الكويتية هي خبيرة التجميل سندس القطان، والتي تمت دعوتها من قبل محلات "ديور" بهدف الإعلان عنها.

وأكدت القطان عبر حسابها الخاص على "إنستقرام" موعد تواجدها في الرياض في المحل النسائي، حيث تم الاتفاق بينها وبين إدارته على استضافتها، كما أعلن المول ذلك على حسابه الخاص في "تويتر" قائلاً: " زوارنا الكرام ترقبوا غدا #سندس_القطان في بوتيك ديور".

يشار إلى أن جمهور القطان ومحبيها اجتمعوا لمقابلتها، الأمر الذي نتج عنه جمع كبير حضرت على أثره هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلبت هيئة الرياض بكل هدوء من خبيرة التجميل ومن معها مغادرة المجمع التجاري بعد تجمهر النساء حولها، وإحداث زحمة وتجمعات داخل المجمع.

وتمت إحالة المسؤول الذي قام بتوجيه دعوة للفانشيستا لمركزه التجاري بغرض الدعاية والإعلان للجهات المعنية كي تُتخذ بحقه الإجراءات اللازمة.

الجدير بالذكر، عرفت خبيرة التجميل سندس القطان بشهرتها في مجال التجميل والمكياج، مما جعل جميع الدور العالمية الخاصة بالمكياج ومنتجاته تقوم باستقطابها لتكون الممثل الدعائي لها.