فؤاد عبد الواحد يغني ويُلحن أشعار عبد اللطيف آل الشيخ

دبي - تمام عجمية

بدأ الفنان فؤاد عبد الواحد من دخول ستوديوهات الصوت في دبي لتجهيز وتسجيل أغنيات ألبومه الأول، الذي إختار له مجموعة من الأغنيات متعاوناً بها مع عدد من الشعراء والملحنين من الخليج والوطن العربي، منوعاً في إختيارات المواضيع والأفكار التي سيقدمها فيه، وذلك بعد طرح عدد كبير من الأغنيات المنفردة خلال الفترة السابقة بعد إحترافه الغناء.

وقد إختار فؤاد من أشعار الشاعر السعودي عبد اللطيف آل الشيخ أغنيتين، إنتهى من تسجيلهما مؤخراً، ووضع صوته عليهما بحضور الشاعر نفسه الذي تواجد في مدينة دبي، وفي ستوديو التسجيل، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الأغنيتين، والتي تحمل الأولى عنوان "بزعمك" وتصدى لتليحينها الملحن عبد الله المناعي، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو عصام الشرايطي.

الأغنية الثانية تحمل عنوان "لا تكابر" وتحمل أول تجربة تلحينية للفنان فؤاد عبد الواحد الى جانب الغناء، وهي من توزيع المايسترو هشام السكران، والذي أكد أنه سعيد بهذه التجربة التلحينية الأولى في مشواره الفني الغنائي، مؤكداً أنه سيبقى هاوي في هذا المضمار الذي يضم أسماء كبيرة في عالم تلحين الأغنية الخليجية والعربية.

كما أكد عبد الواحد أن تشرف وسجل تعاونه الأول مع الشاعر السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، واضعاً تفاؤلاً كبيراً على هذا التعاون المثمر كما أطلق عليه، مؤكداً سعادته بحضور الشاعر عملية التسجيل أثناء وضع صوته على الأغنيتين في الستوديو.

هذا وسيقدم فؤاد عبد الواحد مجموعة متنوعة من الأغنيات الخليجية والعربية، من بينها الأغنية اليمينة التي يؤكد في كل مرة تواجدها في معظم أعماله، مؤكداً أنه يحضر عملاً سيتضمنه الألبوم الأول الذي يقوم بالإشراف عليه مجموعة من أهم صناع الأغنية .