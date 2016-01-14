نادين تحسين بك أريد مكسيم خليل

دبي - تمام عجمية

كشفت النجمة والممثلة نادين تحسين بك بعض تفاصيل بطولتها إلى جانب الفنانين مكسيم خليل ودانا مارديني في "مطر أيلول" إحدى خماسيات الجزء الثالث من "أهل الغرام".

وأوضحت الفنانة السوريّة أنها تؤدي دور "مطر" مصممة الأزياء صاحبة الأحلام والطموح الكبير، لافتةً إلى أن الشخصية هي خليط من المشاعر والعقلانية التي تدور بين الأنانية والواقعية، في إطار قد يراه المشاهد ويعيه وفق أولوياته الشخصية ايضاً، فـ"مطر" هي إنسان حقيقي من هذا المجتمع.

وتدور أحداث الخماسية التي أخرجها حاتم علي عن نص إيّاد أبو الشامات، حول مثلث حب يضع "سامي" (مكسيم خليل) بين "مطر" و"منى" (دانا مارديني) في صراع بين العشق والالتزام، ومكامن النفس البشرية في كيفية اتخاذ قرارات في هذه المواقف، ولكن ضمن معالجة إنسانية غير معقدة.

وتتميز العلاقة الدرامية بين "مطر" و"سامي" بالكثير من الانعطافات والتقلبات، والقرب والتخلي، والحب والعتب، في تصاعد درامي نتائجه غير متوقعة.

إلى ذلك تواصل تحسين بك تصوير مشاهدها في مسلسل “خاتون”، بشخصية "وداد" زوجة "عز الدين" ابن الزعيم “أبو العزّ” حيث تقع “بين ناري عائلة زوجها وأبيها "أبو فهد"، إثر الخلافات التي تقع بين الرجلين والقريبين، حول الزعامة وكيفية المحافظة على القيم، كل بمفهومه، في صراع يشتّت العائلتين من دون أن يتوقف عند هذا الحد.