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لعلاج القولون العصبى.. "بلاش تاكل وجبات سريعة واهتم بالخضار والفاكهة"

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لعلاج القولون العصبى.. "بلاش تاكل وجبات سريعة واهتم بالخضار والفاكهة" لعلاج القولون العصبى.. "بلاش تاكل وجبات سريعة واهتم بالخضار والفاكهة"
القولون العصبى من الأمراض التى يعانى منها كثيرون نتيجة سرعة إيقاع الحياة وزيادة الضغط العصبى الناتج عن القلق والتوتر، بجانب اتباع أنماط غذائية غير صحية تثير القولون العصبى.

الوجبات السريعة

ويقول دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن كثيرا من الأشخاص يعتمدون على تناول الأطعمة غير الصحية وغير المحتوية على أغذية غنية بالفيتامينات والألياف المفيدة للجهاز الهضمى.

تأثير طبق سلاطة البقوليات على أعراض القولون

ويضيف د.طايع: كثيرون يفضلون تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون والكربوهيدرات والخالية من الألياف وهذا يصيبهم بمشاكل فى القولون العصبى وحتى طبق السلاطة الذى يقدم مع تلك الوجبات ويحوى بقوليات مثل الفاصوليا البيضاء والسوداء مضاف إليها المايونز المكون من البيض واللبن وجميع تلك الأغذية تثير القولون العصبى.

نصائح

وينصح استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة مرضى القولون العصبى بادماج الخضروات والفواكه الغنية بالألياف إلى وجباتهم الغذائية وعدم الاعتماد على الوجبات غير الصحية فضلا عن الاهتمام بتحسين حالتهم النفسية.
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