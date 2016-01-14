أوكازيون لمرضى سرطان الحنجرة.. استعيد صوتك بأقل من دولار.. بس دا فى الهند

نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، تقريرا عن اختراع يعطى الأمل لآلاف المصابين بسرطان الحلق الذين يفقدون أصواتهم كل عام.

الاختراع قام به الطبيب "فيشال راو" ويتمثل فى أرخص جهاز صوت فى العالم عبارة عن حنجرة صوت متاحة بـ50 روبية - أقل من دولار - فيما تصنع حنجرة الصوت فى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بمبالغ كبيرة تفوق قدرة الفقراء، حيث تبلغ تكلفة الجهاز بين 35 و40 ألف روبية.

وقال الدكتور "راو" إن فكرة صناعة الحنجرة الصناعية راودته عندما التقى رئيس المزارعين الذى خسر صوته بسبب الإصابة بسرطان الحنجرة، ولا يستطيع شراء جهاز غالى الثمن من الخارج، ومن وقتها ظل 3 سنوات يعمل على تطوير الجهاز وأجرى أول عملية جراحية ناجحة منذ عامين.

وحسب التقرير، يصاب كل عام نحو 35 ألف إنسان بسرطان الحنجرة، معظمهم من الفقراء ومدمنى التبغ، وهناك مرضى يتلقون العلاج الكيميائى أو الإشعاعى لكن الغالبية تتم إزالة حناجرهم وبالتالى يفقدون أصواتهم، وكثير منهم لا يمكنهم استعادة أصواتهم ،لأن الأجهزة المتوفرة غالية الثمن وبعيدة عن متناول أيدى الفقراء.

وأشار "راو" إلى أن حنجرة الصوت يمكن زرعها فى مكان الحنجرة المزالة خلال 5 دقائق فى عملية جراحية دقيقة ، كما أن الجهاز لا يحتاج استبدال لمدة عامين، مشيرا إلى أنه استخدم السيليكون فى صناعته وأطلق عليه اسم " Aum".