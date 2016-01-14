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قلل وزنك.. الدهون تفرز بروتينا يزيد انتشار سرطان البروستاتا

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قلل وزنك.. الدهون تفرز بروتينا يزيد انتشار سرطان البروستاتا قلل وزنك.. الدهون تفرز بروتينا يزيد انتشار سرطان البروستاتا
كشفت دراسة علمية نشرها موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية عن أن خلايا تفرز بروتينا يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال ويسرّع من انتشاره.

وأوضح الباحثون أن خلايا الدهون تفرز البروتين المعروف باسم "CCL7"، الذى يرسل إشارات إلى الخلايا السرطانية لتشجيعها على الانتشار فى الأعضاء القريبة.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج التى توصلوا إليها يمكن أن تؤدى إلى علاجات جديدة لمكافحة السرطان، خاصة فى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، حيث يمكن إنتاج عقاقير لعلاجهم.

والمعروف أن سرطان البروستاتا هو الشكل الثانى الأكثر شيوعاً للأمراض التى تؤثر على الرجال، فقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية فى 2012 تشخيص حالة 177 ألفا و489 رجلا يعانون من المرض، مات منهم 27 ألفا و244 وفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC".

وأصيب فى بريطانيا 43 ألفا و436 بسرطان البروستاتا توفى منهم 10 آلاف و837 فى العام نفسه، وفقاً لإحصائية أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة البريطانية.

يذكر أن الدراسة نشرتها دورية "نيتشر للاتصالات".

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