بالصور.. 3 تمارين تخلصك من سمنة وشحوم الذراعين

الجسم الممشوق أمل كل الفتيات ما يدفع أغلبهن لاتباع أنظمة غذائية تساعدهن على الرشاقة، لكن بدون ممارسة الرياضة لن تحصل المرأة على النتيجة المطلوبة، وقد تتراكم الدهون فى بعض أجزاء من جسدها وتواجه مشكلة كبيرة فى التخلص من سمنة بعض المناطق وأبرزها الذراعين.

ويقدم الموقع الأمريكى "goodhouse"، 3 تمارين يمكن تمارسها النساء ثلاث مرات أسبوعيا للتخلص من شحم الذراعين بحركات بسيطة.

التمرين الأول

>يكون باستخدام الخيط المطاطى الرياضى عن طريق تثبيته أسفل القدمين والإمساك بطرفيه عن طريق القبضتين وشده إلى أعلى حتى تشعر بشد فى أعلى الذراعين، ما يعنى شد للعضلات، وبالتالى حرق للدهون التى تحيط بهما، ويشمل هذا التمرين 15 "شدة" للخيط المطاطى ولمدة 3 أيام أسبوعيا.

التمرين الثانى

>بنفس الخيط المطاطى عن طريق جذبه بطريقة مزدوجة تجاه الطرف اليمين 15 مرة وكذلك اليسار، بحيث يتم شد الذراعين بقوة.

التمرين الثالث

>شد الذراعين على الجانبين وفتح القدمين 60 درجة على الأرض ثم رسم دوائر بالذراع فى اتجاه اليمين لمدة 30 ثانية وإعادة الاتجاه لليسار نفس المدة، حيث يبقى الذراعين مشدودين مع استقامة الظهر.