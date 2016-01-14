أول عملية زرع شريان صناعى بالقسطرة التداخلية فى مستشفى بنى سويف الجامعى

قام فريق من قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة بني سويف، بقيادة الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق نائب رئيس الجامعة وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بأول عملية زرع شريان صناعى عن طريق القسطرة التداخلية لعلاج التمدد بالشريان الأورطى، وذلك تحت رعاية الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، وهو ما يأتى فى إطار اهتمامه المستمر والدائم بالقطاع الطبى والتطوير المهنى المستمر فى المنظومة الطبية، واستخدام أحدث الإمكانات التى توصل إليها العلم الحديث فى العلاج والجراحة.

وأكد رئيس الجامعة فى تصريح اليوم الخميس، على الدور الحيوى الهام الذى تلعبه الجامعة فى خدمة المجتمع والأخذ بأسباب التقدم العلمى والتكامل بين جميع كليات القطاع الطبى والمستشفى الجامعى، واستخدام أحدث التقنيات فى جميع المجالات والقطاعات الطبية، خاصة فى التخصصات التى تفتقر إليها محافظة بنى سويف وشمال الصعيد، مع توافر علماء وأساتذة كلية الطب والمستشفى الجامعي.

ومن جانبه .. قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، إن مستشفى الجامعة أصبحت فى ظل توجيهات رئيس الجامعة تستخدم آخر ما توصل إليه العلم الحديث فى الجراحة والعلاج وإجراء أحدث الجراحات فى العالم، حيث أجريت العملية الدقيقة لأول حالة زرع شريان صناعى بالقسطرة الداخلية وبتجهيز كل الإمكانات المتاحة بكلية الطب بإشراف عميد الكلية أ.د منصور حسن وأ.د هشام بشرى مدير عام المستشفى الجامعى.

وضم فريق الجراحة أساتذة جراحة الأوعية الدموية بكلية طب بنى سويف: أ.د. أسامة سعيد أ.د. وليد الباز وأ.د. حسام أبو العينين د. أيمن رفعت ود. خالد شوقي ود. إبراهيم عبد العزيز ود. أيمن عبد العزيز زين العابدين ود. محمد حسن وشارك في الجراحة أ.د. محمد حسني أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة القاهرة وتمت العملية بنجاح تام وفي زمن قياسي لتلك الحالات التي أجريت لأول مرة في محافظة بنى سويف وشمال الصعيد.

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