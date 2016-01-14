السلطات الألمانية: 924 حادث اعتداء على مآوى لاجئين في ألمانيا خلال عام 2015

ذكرت السلطات الألمانية أن البلاد شهدت 924 حادث اعتداء على مآوى لاجئين في ألمانيا خلال العام الماضي (2015).

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس عن الهيئة الفدرالية لمتابعة القضايا الجنائية إن 825 من هذه الهجمات نفذت من قبل متشددين يمينيين ، وإن الحديث يدور في معظم الحالات عن تأجيج نعرات قومية وإلحاق أضرار بممتلكات ونشر دعايات.

وأوضحت الهيئة أن عدد حوادث العنف والإحراقات ازداد بشكل ملحوظ ليبلغ عدد الاعتداءات العنيفة 163 حادثًا، ما يعادل ستة أضعاف الجرائم المماثلة المرتكبة عام 2014 ، وقام مخالفون بإضرام النيران في مراكز لاجئين 76 مرة ، إضافة إلى 11 حادثا تم تصنيفها من قبل الشرطة كـ”محاولة إحراق”.

وكانت الهيئة الفدرالية الألمانية قد سجلت خلال عام 2014 حوالي 200 مخالفة ارتكبت ضد مراكز لاجئين.

أ ش أ