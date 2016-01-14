أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السلطات الألمانية: 924 حادث اعتداء على مآوى لاجئين في ألمانيا خلال عام 2015

Google+ Print
السلطات الألمانية: 924 حادث اعتداء على مآوى لاجئين في ألمانيا خلال عام 2015 السلطات الألمانية: 924 حادث اعتداء على مآوى لاجئين في ألمانيا خلال عام 2015

أرشيفية

ذكرت السلطات الألمانية أن البلاد شهدت 924 حادث اعتداء على مآوى لاجئين في ألمانيا خلال العام الماضي (2015).

ونقلت قناة روسيا اليوم اليوم الخميس عن الهيئة الفدرالية لمتابعة القضايا الجنائية إن 825 من هذه الهجمات نفذت من قبل متشددين يمينيين ، وإن الحديث يدور في معظم الحالات عن تأجيج نعرات قومية وإلحاق أضرار بممتلكات ونشر دعايات.

وأوضحت الهيئة أن عدد العنف والإحراقات ازداد بشكل ملحوظ ليبلغ عدد الاعتداءات العنيفة 163 حادثًا، ما يعادل ستة أضعاف الجرائم المماثلة المرتكبة عام 2014 ، وقام مخالفون بإضرام النيران في مراكز لاجئين 76 مرة ، إضافة إلى 11 حادثا تم تصنيفها من قبل الشرطة كـ”محاولة إحراق”.

وكانت الهيئة الفدرالية الألمانية قد سجلت خلال عام 2014 حوالي 200 مخالفة ارتكبت ضد مراكز لاجئين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟