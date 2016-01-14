محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير موقف الأحرار

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مجمع المواقف الجديد بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق للاطمئنان على سير العمل، وللوقوف على كافة الأعمال التى أمر بها، حفاظاً على راحة المواطنين والسائقين.

أمر محافظ الشرقية بتسيير الحركة بمجمع المواقف الجديد للسيارات بكل سهولة ويسر بعيداً عن الزحام بالشوارع داخل الموقف، ولاحظ المحافظ وجود أعمدة كهربائية بجوار سور الموقف، وكلف مسئول شركة الكهرباء بسرعة زرع الأعمدة فى أماكنها لزيادة الإنارة بالموقف قبل عملية الرصف، وكذلك سرعة الانتهاء من كافة أعمال السباكة الخاصة بدورات المياه وإعادة التنظيم والترتيب بشكل ثلث يسمح للسيارات الدخول والخروج من الموقف بكل سهولة ويسر.

وشدد المحافظ على مدير عام مشروع مجمع الرصف بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الرصف داخل الموقف بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.