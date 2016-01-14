زيوت Elixir Ultime جديد Kérastase

لشعر جذّاب، صحي وحريري لامع! ما عليك سوى اختيار هذه المجموعة الجديدة من Kérastase .

تعرفي على تفاصيلها واختاري ما يناسبك :

يُطرح Elixir Ultime في قارورة جديدة ثمينة، من الزجاج الكريستالي. فقد اختير هذا الأخير نظراً إلى قدرته الفريدة على حفظ نقاوة المستحضر الذي يحتوي عليه، وهو تعبير منقطع النظير عن الفخامة والمهارة الحرفية المتقنة. كما يسلّط التصميم الجديد الضوء على جمال هذا الإكسير، مجسّداً بشكل مثالي رائحته الفوّاحة، مع التقوّس الناعم للزجاج في قاعدة القارورة والحلقة الذهبية لتتويج هذا الابتكار الجميل.

مستمدّاً الإلهام من القدرة السحرية لهذه الزيوت، مع الأيقونة كيت موس كالوجه الإعلامي له، يرتكز زيت الشعر Elixir Ultime الذي أعادت صياغته ماركة Kérastase على التركيبة المثالية المؤلّفة من مركّب Oleo Complexe الذي يزاوج بين أربعة من أندر الزيوت النباتية وأكثرها غنىً بالفوائد (أجنة حبوب الذرة، والبراكاكسي، والأرغان، والكاميليا)، تمّ تجزئتها ومزجها في إكسير شاعري. أمّا التحسينات التكنولوجية الجديدة فتمنح الشعر لمعاناً أكثر بنسبة تصل حتّى 71%، إضافة إلى حماية عالية من الحرارة لغاية 230 درجة، ومكافحة للرطوبة حتّى 24 ساعة، ومقامة أفضل للتكسّر. واللافت أيضاً، أنّ هذا الزيت يغذّي الشعر بعمق، فيقلّل بذلك من تقصّفه ويمكّنك من تمليسه بسلاسة وسهولة أكبر، وتجفيفه بشكل أسرع.

الإضافة الجديدة إلى التشكيلة هذا العام هي زيت الشعر Volumizing Biphase Oil الأوّل من نوعه من Kérastase والمصمّم خصيصاً للشعر الرقيق. فهو يمنح عناية الزيت التي تجعل الشعر أجمل للسيدات اللواتي يرغبن في التمتّع بحجم مبهر ولمعان الزيوت الحريري بدون شعور بالثفل. وهذا بفضل تركيبته التي تحتوي على الجزيء الثوري والاستثنائي من ابتكار قسم الأبحاث المتطوّرة التابع للوريال وهو Intra-Cylane الذي يزيد من كثافة الشعر وحجمه، ويمتزج مع زيوت ثمينة للحصول على هذه التكنولوجيا ثنائية الطور والخفيفة للغاية. كما يُقدّم هذا المستحضر أيضاً على شكل بخاخ Spray Application لمن لا تحبّ الملمس الزيتي. فهو يوزّع الزيوت على الشعر بلمسة أكثر خفّة، تاركاً إيّاك بشعر لامع وطري مع أقصى حجم ممكن من دون شعور بالثقل.

كذلك الأمر، ثمّة زيت الشعر Elixir Ultime Beautifying Oil Conditioner الذي يعطي النساء إمكانية الاختيار لنسخة أكثر خفّة تهدف إلى تغذية الشعر بعمق والتخلّص من تشابكه. فالزيت الشامل في التركيبة يتغلغل على شكل كريم ذهبي شاعري، ويتخلّص في الوقت نفسه من مشكلة تشابك الشعر كما يوفّر نعومة فائقة، بدون أن يترك أيّ شعور بالثقل أو ملمس زيتي مزعج. وبالتالي، تنعمين بشعر مفعم بالخفّة والنعومة ومغذّى مع لمعان فاتن. هذا الابتكار الجديد مصمّم ليناسب الشعر الرقيق، وهو يظهر كم يمكن لهذه الزيوت أن تكون خفيفة.

حان الوقت الآن لجيل جديد من النساء أن يتالّقن بشعر جميل وصحي يخطف الأنظار مع الإصدارات الجديدة المميّزة ضمن مجموعة Elixir Ultime.