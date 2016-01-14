مصرع شخص وإصابة أخر فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب أخر اليوم ” الخميس ” إثر نشوب اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية الفاوية بسبب خلافات عائلية بمركز دشنا.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا بمصرع ” سعيد ، ح. أ” عامل إثر إصابته بعدة طلقات نارية، وإصابة “ أحمد . إ.” بطلق ناري نافذ في البطن.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى دشنا المركزي، وتبين من التحريات الأولية وقوع الاشتباكات المسلحة بين عائلتين من قرية “الفاوية ” بسبب لهو الأطفال، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الاشتباكات، وفرضت كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.