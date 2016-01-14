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مصرع شخص وإصابة أخر فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

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مصرع شخص وإصابة أخر فى مشاجرة بين عائلتين بقنا مصرع شخص وإصابة أخر فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

أرشيفية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب أخر اليوم ” الخميس ” إثر نشوب  اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية الفاوية بسبب خلافات عائلية بمركز دشنا.

تلقى اللواء صلاح  حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دشنا بمصرع ” سعيد ، ح. أ” عامل إثر إصابته بعدة طلقات نارية، وإصابة “  أحمد . إ.”  بطلق ناري نافذ في البطن.

تم  نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى دشنا المركزي، وتبين من التحريات الأولية وقوع  الاشتباكات المسلحة بين عائلتين من قرية “الفاوية ” بسبب لهو الأطفال، وانتقلت قوات الأمن  إلى موقع الاشتباكات، وفرضت كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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