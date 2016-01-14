تحرير 960 مخالفة مرورية خلال حملة بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور، حملة تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن، لعودة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر، مدير إدارة المرور، من تحرير 960 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 448 مخالفة متنوعة (نموذج 125) و111 مخالفة إزالة ملصقات، و117 مخالفة انتظار خاطئ، ومخالفتين حجز سيارة، و148 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و29 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و44 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و38 مخالفة تجاوز السرعة (رادار) و17 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 6 رخص لمخالفة البيئة.

وضبطت الحملة 15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 14 مخالفة إنتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و11 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجات نارية، و21 مخالفة عدم ارتداء خوذة. واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.