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سياسى روسى: قوات موسكو دخلت سوريا بعد اتفاق مع نظام الأسد فى أغسطس

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سياسى روسى: قوات موسكو دخلت سوريا بعد اتفاق مع نظام الأسد فى أغسطس سياسى روسى: قوات موسكو دخلت سوريا بعد اتفاق مع نظام الأسد فى أغسطس
علق المحلل السياسى الروسى "فيتشسلاف ما توزوف"على اتفاق موسكو ودمشق على نشر طائرات حربية روسية فى سورية لأجل غير مسمى، قائلاً: "هذا الاتفاق تم توقيعه فى شهر أغسطس الماضى، ولم يتم الإعلان عنه إلا اليوم".

وأضاف "ما توزوف" خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى محمد عبد الله، أنه على أساس هذا الاتفاق دخلت قوات جوية روسية إلى سورية، لتوفير أرضية مشتركة بين البلدين.

وتابع ما توزوف : "الإعلان عن هذا الاتفاق اليوم، لأهداف أبرزها تثبيت المواقف الروسية سياسياً وعسكرياً فى سورية، وتحديداً قبل اجتماع جنيف المقبل، المقرر عقده خلال الأسبوعين المقبلين".

وأشار المحلل السياسى الروسى، إلى أن هذا الاتفاق جاء ليس لاستغلال الفرصة فى سورية، وإنما هو قرار استراتيجى، جاء بالاتفاق مع السلطة السورية.

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مصر 365

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