نائب بالبرلمان: دراسة تقرير تقصي الحقائق حول تصريحات هشام جنينة

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أدعو الله أن يوفقني وزملائي النواب في خدمة الوطن والمواطنين، مضيفًا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تصريحات هشام جنينة بخصوص حجم الفساد وصل المجلس.

وتابع خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامي تامر أمين، قائلًا: سيتم دراسة تقرير تقصي الحقائق، وبعد ذلك سيتقرر إذا كان سيتم استدعاء هشام جنينة أم لا.

وأكد أنه يجوز لمجلس النواب أن يستدعي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لمساءلته مضيفًا أنه هناك 4 حالات يتم فيها عزل أحد رؤساء الهيئات الرقابية ومنها الإضرار بالمصلحة العامة.

وحول إلغاء بث جلسات مجلس النواب، أكد السيد الشريف أن قرار وقف بث المباشر للجلسات صدر من المجلس ومن حقه العدول عنه.