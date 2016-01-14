بوسي تكشف أسرار الأيام الأخيرة في حياة نور الشريف مع راغدة شلهوب

كتبت: إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها 100 سؤال على قناة “الحياة”، النجمة بوسي، الأسبوع المقبل، ضمن حوار شامل على مدار حلقتين متتاليتين، يومي السبت والأحد، في تمام الحادية عشر مساء.

تكشف بوسي، خلال حوارها مع راغدة، أسرارًا جديدة لأول مرة عن حياتها الشخصية، وتستعرض ما شعرت به بعد وفاة زوجها النجم الراحل نور الشريفـ، كما تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الراحل نور الشريف، وتفصح لأول مرة عن السبب الحقيقي للوفاة وهو مختلف تماما عما نشرته الصحف وقتها.

وتتحدث بوسي عن بدايات حياتها الفنية، وارتباطها بنور الشريف وأسباب رفض أسرتها فكرة الارتباط به، كاشفة عن رحلة “إدمان” نور الشريف في بيروت.

وتتطرق بوسي إلى مرحلة اضطرتها إلى تقديم أعمال فنية لا ترضى عنها، لتحقيق مكسب مادي يساعد في الإنفاق على الأسرة، بينما رفضت أن يتنازل زوجها نور الشريف عن المستوى الفني الذي يقدمه.

بوسي خلال الحوار، بررت سبب ارتدائها ملابس ملونة عقب وفاة زوجها بفترة قصيرة بقولها إنها خلعت الملابس السوداء عقب وفاة والدتها بثلاثة أيام لأن الحزن في القلب، ولا تعبر عنه الملابس، مضيفة أن “اللبس الأسود” لو كان سيعود بزوجها إلى الحياة فلن تخلعه أبدا”.

وحول علاقة ساندي بزوجها الراحل نور الشريف، أكدت بوسي، أنها لا تعرف شيئًا عن الممثلة التونسية، وهل كانت سبب انفصالها عن زوجها أم لا، وتحدثت بوسي عن ملابسها المثيرة التي ارتدتها في بداية حياتها، وقالت انها تعتز بها، مؤكدة أنها لا تعرف سبب انفصال ابنتها مي عن عمرو يوسف حتى الآن.