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الأنبا تواضروس الثانى يدشن كنيسة القديس اسطفانوس بمدينة قوص بقنا‎

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الأنبا تواضروس الثانى يدشن كنيسة القديس اسطفانوس بمدينة قوص بقنا‎ الأنبا تواضروس الثانى يدشن كنيسة القديس اسطفانوس بمدينة قوص بقنا‎

شهد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا تدشين الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لكنيسة القديس اسطفانوس بمدينة قوص وذلك بحضور اللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى واللواء حازم حميده مفتش الأمن الوطنى واللواء عبداللطيف الحناوى مدير مباحث قنا واللواء اشرف عبدالله مساعد مدير امن قنا للأمن العام وفضيلة الشيخ محمود قناوى وكيل مديرية الأوقاف بقنا وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

وأعرب الأنبا تواضروس الثانى فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل الذى أُقيم بمناسبة تدشين الكنيسة اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب كما ابدى سعادته بحفاوة الإستقبال التى شهدها من المسئولين والمواطنين بمحافظة قنا .

ومن جانبه ذكر محافظ قنا ان زيارة الأنبا تواضروس الثانى للمحافظة تمثل رسالة للعالم أجمع بأن بلد الأمن والأمان داعياَ قداسته الى زيارة المحافظة مرة أخرى خلال الأعوام المقبلة مؤكدا على روح المحبة والود التى تربط المسلمين بالمسيحيين فى كل المناسبات القومية والوطنية والدينية بما يبعث على الألفة والمحبة والسلام بين أبناء الوطن .

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