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صور| وكيل وزارة التعليم يتفقد سير الامتحانات بعدد من مدارس محافظة الاقصر

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صور| وكيل وزارة التعليم يتفقد سير الامتحانات بعدد من مدارس محافظة الاقصر صور| وكيل وزارة التعليم يتفقد سير الامتحانات بعدد من مدارس محافظة الاقصر

جانب من الزيارة

تفقد طه بخيت وكيل وزارة التربية التعليم بالأقصر أعمال سير الامتحانات بمدرسة  الفرنسيسكان الراهبات المشتركه ومدرسة السلام الخاصه حيث يؤدي الامتحانات طلاب الصفوف الرابع والخامس الابتدائي وطلاب المرحله الإعدادية.

واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب على مستوى الامتحانات، وتوافر الأجواء اللازمة داخل اللجان كما تابع ملاحظات الطلاب حول الاسئلة حيث أكدوا أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار موسى عبدالله المتحدث الرسمى لمديرية التعليم أنه لم يصل للمديرية اي شكاوي منذ  بدء الإمتحانات لافتًا إلى أن أوراق إجابات الطلاب يتم تصحيحها عقب انتهاء اللجان مباشرة بكنترول المدارس من المعلمين المتخصصين، وبإشراف توجيه كل مادة.

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