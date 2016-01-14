اتحاد الكرة: سيف زاهر قد يتراجع عن استقالته

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن سيف زاهر عضو مجلس الإدارة السابق قد يتراجع عن استقالته التي تقدم بها الأسبوع الماضي.

وكان سيف زاهر قد تقدم باستقالته من اتحاد الكرة على الهواء مباشرة أثناء تقديمه لبرنامج "الكرة مع الحياة" يوم الجمعة الماضية (طالع التفاصيل).

وتحدث ثروت سويلم قائلا:"قمت بزيارة منزل سيف زاهر يوم الأربعاء بصحبة جمال علام رئيس اتحاد الكرة لإقناعه بالعدول عن الاستقالة".

وأضاف"سيف كان رافض بشكل تام في بداية الحديث، ولكنه أظهر بعض المرونة في النهاية".

وأتم"هو أحد الأعمدة الأساسية لمجلس إدارة اتحاد الكرة، وقد يتراجع عن الاستقالة قريبا".