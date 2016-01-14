حبس برلماني سابق واثنين آخرين بتهمة التحريض على العنف بنجع حمادي‎

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم ” الخميس “، حبس برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل ، واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.
كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بتمكن جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، من ضبط كلا من “ابراهيم.ع.ا ” عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شمال قنا، عن حزب الحرية والعدالة المنحل ، و ” جابر.ح” مدرس، و “أحمد.ز” معيد بكلية الدراسات بجامعة الأزهر بقنا، بتهمة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.
تم التحفظ على المتهمين ، بحوزتهم أجهزة كومبيوتر ومنشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات .