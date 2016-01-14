حبس برلماني سابق واثنين آخرين بتهمة التحريض على العنف بنجع حمادي‎

قررت النيابة العامة بقنا، اليوم ” الخميس “، حبس برلماني سابق عن حزب الحرية والعدالة​ المنحل ​، واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف​ ​ضد مؤسسات الدولة.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، بتمكن جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، من​ ​ضبط كلا من “ابراهيم.ع.ا ” عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شمال قنا، عن حزب الحرية والعدالة​ المنحل ​، و ” جابر.ح” مدرس، و “أحمد.ز” معيد بكلية الدراسات بجامعة الأزهر بقنا،​ ​بتهمة التحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة. ​

تم التحفظ على المتهمين ، بحوزتهم أجهزة كومبيوتر ومنشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي قررت حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات .