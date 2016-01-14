طالب يقتحم لجنة امتحان ‎ويطعن زميله بمطواه فى مدرسة بالغردقة

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> أصيب طالب بالمدرسة الفنية الصناعية في الغردقة، بإصابات متفرقة بعد قيام طالب آخر بطعنه بمطواة داخل لجنة امتحانات الفصل الدراسي الأول ونقل الطالب المصاب لمستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات.

كان اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا بقيام طالب يدعي “ع س ك” طالب بالصف الأول بالمدرسة المهنية باقتحام لجنة امتحانات نصف العام والتعدى على المراقبين، وطعن الطالب “مصطفى س ح ا” 16 سنة بالصف الأول، مستخدما مطواة وفر هاربًا.

وتبين من التحقيقات الأولية ان مشاجرة نشبت قبل بداية الامتحانات أمام المدرسة و لم يكن طرفًا بها ولكن حاول الصلح بين الأطراف إلا أن المتهم قام بالتعدى عليه، مؤكدًا أنه لم يكن هناك سابق معرفة بينهما، وبعد انتهاء المشاجرة دخل لأداء الامتحان إلا أنه فوجئ بهجومه عليه داخل اللجنة وطعنه مستخدمًا مطواه ليصاب بجرح نافذ بالجانب الأيمن​؛ تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم .