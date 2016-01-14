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انتحار فتاة فى الدقهلية بتناول أقراص سامة لإجبارها على الزواج

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انتحار فتاة فى الدقهلية بتناول أقراص سامة لإجبارها على الزواج انتحار فتاة فى الدقهلية بتناول أقراص سامة لإجبارها على الزواج
تخلصت فتاة من حياتها بالانتحار، وتناولت أقراصًا سامة لرفضها الزواج بالإكراه من عريس فرضه أهلها عليها.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث محلة دمنة، يفيد بوفاة "فاطمة.ع.ح."، 19 سنة، ومقيمة بمركز محلة دمنة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وتبين أن الوفاة نتيجة الانتحار، وذلك بتناول الفتاة أقراصًا سامة مخدرة، وبسؤال أهل الفتاة أكدوا أنها لم تعانِ من أى أمراض نفسية، وكان متقدم لها عريس، ولكنها رفضت الزواج، وكان معظم أفراد الأسرة مُصرين وموافقون على تزويجها له، على الرغم من تأكيدها رفضها الزواج، وأثناء دخول والدتها إلى غرفة النوم الخاصة بها وجدتها جثة هامدة على السرير، وتم تحرير محضر (1) إدارى، وتم عرضه على النيابة العامة، التى أمرت بتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة.

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مصر 365