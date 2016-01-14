حبس خلية إخوانية بالمنيا للتحريض على التظاهر فى 25 يناير‎



> أمر المستشار محمد صلاح مدير نيابة بنى مزار بإشراف المستشار أسامة عبدالمنعم المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا حبس خلية من عناصر تنظيم الاخوان​ الارهابي ​ 15 يوماً بعد أن ضبط بحوزتهم منشورات للتحريض ضد الجيش والشرطة والتظاهر فى ذكرى ثورة يناير من الشهر الحالي.

وردت أمام العميد اشرف عبدالمالك رئيس فرع البحث الجنائي لشمال المنيا بقيام 3 أشخاص من المنتمين لجماعة الإخوان​ الارهابية ​ بتكوين خلية للتحريض ضد قوات الجيش والشرطة وشن دعوات لحث المواطنين على التظاهر فى 25 يناير الحالي فأمر اللواء رضا طبلية مدير الأمن بتشكيل قوة أمنية مكبرة برئاسة اللواء محمود عفيفي مدير المباحث وشارك فيها المقدم عماد عبدالقوى رئيس مباحث بنى مزار.

وتمكن رجال الشرطة منضبط أفراد الخلية​ الإرهابية​ وهم: مجدي نور الدين محمد محمدين (54 سنة ـ موظف بسنترال بنى مزار) ومحمد جمعه عبدالعظيم محمد عويس (40 سنة ـ موظف بمكتب بريد جامعة المنيا) ورضا توفيق عيسى مصطفى (55 سنة ـ سباك) جميعهم يقيمون بمدينة بنى مزار وبحوزتهم منشورات تحريضية ضد قوات الأمن والخروج للتظاهر فى ذكرى ثورة يناير​.​