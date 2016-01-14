رئيس هيئة التنسيق السورى: لم نتلق أى دعوة لحضورة مؤتمر "جنيف-3"

>أعلن رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية حسن عبد العظيم، اليوم الخميس، أن منظمته لم تتلق بعد دعوة للمشاركة فى مؤتمر للمعارضة السورية "جنيف - 3" المقررة فى 25 من هذا الشهر الجارى.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن عبد العظيم قوله "إن تشكيل الوفود الممثلة للمعارضة السورية لم يتم تحديدها فى الرياض، مشيرا إلى أن الوضع يتغير نحو مزيد من الجدية فيما يتعلق بتحقيق نتائج مؤتمر فيينا".

وكان ممثلون عن المعارضة أعلنوا أمس أنهم لن يشاركوا فى لقاء جنيف ما لم تنفذ البنود الإنسانية للقرار الأخير الذى تبناه مجلس الأمن الدولى بشأن التسوية فى سوريا والذى يطالب طرفى النزاع بضمان وصول مساعدات إنسانية إلى جميع المحتاجين ووقف مهاجمة مدنيين، إلى جانب إجراء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة فى يناير الجارى من أجل تشكيل حكومة انتقالية وتبنى دستور جديد وإجراء انتخابات.

ويتوقع أن تبدأ المفاوضات السورية السورية فى جنيف فى 25 من الشهر الجاري، بعد إتمام المبعوث الدولى الخاص بالشأن السورى ستيفان دى ميستورا مشاورات مع جميع أطراف التسوية.