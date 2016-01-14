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النظام السورى يرفض طلب الحملة السعودية لإدخال مساعدات للبلدات المحاصرة

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النظام السورى يرفض طلب الحملة السعودية لإدخال مساعدات للبلدات المحاصرة النظام السورى يرفض طلب الحملة السعودية لإدخال مساعدات للبلدات المحاصرة

>رفض النظام السورى طلب الحملة الوطنية لنصرة الشعب السورى من الأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمحاصرين فى مضايا بريف دمشق والفوعة وكفريا.

ونقلت قناة (العربية) عن المدير الإقليمى للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء فى سوريا بدر السمحان قوله - فى تصريحات صحفية اليوم الخميس - " ورد من الأمم المتحدة برفض النظام السورى إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من الحملة إلى مناطق الحصار مثل مضايا والفوعة وكفريا ، واشترط بعض الشروط التى تفيد بعدم إدخال أى مساعدات تحمل شعارات".

وأوضح أن الحملة ستأخذ الشروط بعين الإعتبار بغية إدخال المساعدات ، وأنها ستتقدم بطلب آخر خلال الأيام المقبلة، وكانت الحملة السعودية قد تقدمت بطلب منذ أسبوعين للأمم المتحدة التى تتولى تيسير هذه العمليات بالاتفاق مع مختلف الأطراف فى الميدان من أجل إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المناطق المحاصرة ، كما أبدت استعداداتها وجهوزيتها بهذا الخصوص مسبقاً التى قالت إن مستودعاتها مليئة بما يحتاجه المحاصرون.

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مصر 365

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