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العثور على مقبرة جماعية فى سنجار بالعراق تضم رفات 50 ايزيديا

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العثور على مقبرة جماعية فى سنجار بالعراق تضم رفات 50 ايزيديا العثور على مقبرة جماعية فى سنجار بالعراق تضم رفات 50 ايزيديا

>أعلن مصدر أمنى فى سنجار( شنكال)اليوم الخميس العثور على مقبرة جماعية لمدنيين ايزيديين قرب جبل سنجار130كم شمال الموصل.

وقال قاسم سمو مدير أمن سنجار لوكالة الانباء الالمانية(د.ب.أ) انه "تم العثور على المقبرة فى منطقة زليلية12 كم شمال جبل شنكالوضمت رفات حوالى 50 مدنيا ايزيديا كانوا قد قتلوا على يد تنظيم داعش فى عام ...2014 موضحا ان الضحايا من الاطفال والنساء والرجال وهم جميعا من احدى العشائر الايزيدية تسمى بعشيرة عزويا".

وأشار قاسم إلى" انه تم العثور حتى الأن على 20 مقبرة جماعية للايزيديين فى شنكال، متوقعا العثور على عدد أكبر فى المناطق التى لازالت تحت سيطرة داعش".

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مصر 365