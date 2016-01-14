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أخبار ليبيا اليوم.. مجهولون يهاجمون شركة إنشاءات تركية فى "مرادة"

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أخبار ليبيا اليوم.. مجهولون يهاجمون شركة إنشاءات تركية فى "مرادة" أخبار ليبيا اليوم.. مجهولون يهاجمون شركة إنشاءات تركية فى "مرادة"
ركزت أخبار ليبيا اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار ليبيا اليوم، هاجم مسلحون مجهولون موقعًا لشركة إنشاءات تركية قرب مدينة "مرادة" بجنوب شرق ليبيا، واختطفوا 5 حراس ليبيين مدنيين، ونقلوهم إلى جهة غير معلومة.

وأكد عميد بلدية مرادة، عبد الله دبوب، فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، أن الحراس المختطفين هم مدنيون ولا يتبعون أى جهة أمنية أو عسكرية وتم تكليفهم من المجلس البلدى لحماية العاملين بالشركة، وطالب "دبوب"، الجهة المسئولة عن اختطاف الحراس الخمسة، بالإفراج عنهم فورًا وعدم الزج بهم فى أى صراع من الصراعات التى تشهدها المنطقة.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر بمدينة مرادة، إن المجموعة المسلحة التى اختطفت الحراس يشتبه فى انتمائها لتنظيم داعش الإرهابى الذى ينشط فى تلك المنطقة، يذكر أن الشركة التركية تنفذ طريق أسفلت يربط بين بلدة العقيلة الساحلية الواقعة ما بين مدينتى البريقة ورأس الانوف النفطيتين ومدينة مرادة جنوباً.

ومن أخبار ليبيا اليوم، قالت صحيفة بولسا مانيا الإسبانية، إنه فى الوقت الذى تبدأ ليبيا فى الاستقرار السياسى بعد الاتفاق على تشكيل حكومة لإنهاء الصراع الموجود بالبلد العربى، وتوقعات بارتفاع إنتاج النفط الليبيى، إلا أنه يوجد مخاوف من أن تعيش ليبيا أصعب الفترات فى المرحلة القادمة مع تزايد قدرات تنظيم داعش الإرهابى ونمو نشاطه، خاصة أن سيطرة التنظيم على الموانئ النفطية ستعزز وجودها من خلال بيع النفط فى السوق السوداء وضخ عائدات البترول فى شراء الأسلحة واستقطاب المقاتلين.

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مصر 365