صور| خالد النبوى يكشف كيفية تجسيده لشخصية «مصطفى محمود» مع عمرو الليثي

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان خالد النبوي، فى الجزء الثاني من حواره ببرنامج واحد من الناس، غدًا الجمعة، فى العاشرة مساءًا على شاشة الحياة.

ويكشف النبوي لأول مرة أسرار أداءه شخصية الكاتب الراحل د.مصطفى محمود، وفي سبيل تقمص شخصيته بأفضل صورة ممكنة، قضى الفنان خالد النبوي يومًا بداخل منزل الكاتب الراحل وهو بداخل صومعته أو مقر استراحته، أعلى مسجده الشهير في حي المهندسين، جالسًا على سريره وممسكًا بمصحفه الخاص ونظارته، ضمن تحضيراته لتقديم مسلسل عن سيرته الذاتية، وسيحمل المسلسل الذي يتناول سيرة مصطفى محمود عنوان “العالم والإيمان”.