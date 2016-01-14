حفظ التحقيق فى قضية مذبحة قطط النادى الأهلى بسبب قانون الحيوانات الضالة

أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفى بحفظ التحقيقات فى واقعة مذبحة القطط بالنادى الأهلى لعدم وجود قانون يجرم قتل الحيوانات الضالة.

وكانت النيابة قد استدعت مدير الشركة التى تعاقدت مع النادى الأهلى للتخلص من القطط للتحقيق معه، حيث أكد فى أقواله للنيابة أن الشركة قامت بتخدير القطط ونفى قتلها بوضع السم لها.

وكان طاهر سبالة وكيل أول النيابة قد استلم التقرير، وأثبت تقرير الطب البيطرى أن المادة التى تم وضعها فى أطباق الطعام التى قدمت للقطط بها سم قاتل، بعد تحليل تلك المادة، بينما عجز الطب البيطرى عن تشريح القطط بسبب تحللها وتعفن جثتها.