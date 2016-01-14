محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء فى ضحايا العقار المنهار بمنيا القمح

حرص اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على تقديم واجب العزاء لعائلة عيداروس فى ضحايا العقار المنهار بمدينة منيا القمح، وتوجه عقب ذلك لموقع العقار المنكوب لمتابعة أعمال رفع الأنقاض.

واللواء خالد سعيد أكد أنه يستعد لإطلاق حملات مكبرة لإزالة المخالفات العقارية في المدينة، بالإضافة إلى الإدارة الهندسية للنيابة العامة.

وكان انهار عقار مكون من 6 طوابق ، بمدينة منيا القمح مساء الاثنين الماضي ، وتتواصل أعمال رفع الأنقاض لليوم الرابع على التوالي ، وأسفر عن مصرع 9 ضحايا من عائلة واحدة معظمهم من الأطفال، وهم " رحمة محمد " 15 سنة وشقيقتها هاجر 8 سنوات ، و " احمد ماهر " 5 سنوات ، هدى أبو الفتوح الهواري 60سنه ، امال محمد عبد الحميد" 17 سنة ، أسماء أحمد عبدالرحمن، 17 سنة، ملك محمد عبدالمجيد، 8 سنوات، أمنية محمد عبدالرحمن، 11 سنة، مشيرة أمين السيد عطوة 42 سنة "، بالإضافة إلى 3 مصابين.



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