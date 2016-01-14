بالصور.. محافظ الدقهلية لسكان العقار المنهار:"حياتكم أهم عندى"

زار المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، حى توريل بالمنصورة، اليوم، حيث تفقد خلالها العقار المنهار رقم (29) بشارع خالد بن الوليد، واطمأن على حالة السكان والمواطنين وعن حالة المبانى المجاورة.

وتم تشكيل لجنة بالأمس من الإدارة الهندسية لحى شرق المنصورة، لعمل فحص مبدأى للعقار للتعرف على حالة العقار، وأوضح التقرير وجود كميات من المياه أسفل العقار، وتبين أن مصدرها الصرف الصحى، كما تبين وجود بعض القمامة المتراكمة حول العقار.

واستدعى المحافظ رئيس حى شرق المنصورة، وإدارة الحماية المدنية، وإدارة المرور، وإدارة المرافق، وسيارات شفط المياه، وأمر بتشكيل لجنة من كلية الهندسة، بجامعة المنصورة، لمعاينة وفحص العقار وعمل التقرير اللازم.

كما كلف إمام رئيس حى شرق بعمل تقرير شامل عن العقار والعرض خلال 24 ساعة، وإزالة أماكن الخطورة الداهمة فورا، بناء على التقرير، بالإضافة إلى تشكيل لجنة هندسية لعمل فحص شامل لجميع العقارات المماثلة بنطاق حى شرق، وكذلك رفع المياه المتجمعة بجراج العقار.

ووجه محافظ الدقهلية، مدير إدارة الحماية المدنية، باتخاذ إجراءات التأمين اللازمة قبل البدء بالعمل لضمان سلامة السكان والمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اليوم تجاه جميع الأطراف.

وقال المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، لسكان العقار، "كلمونى شخصيا إذا كانت هناك أية معوقات، حياتكم عندى أهم من أى عقارات".



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