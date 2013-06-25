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جمعية العاملين بالنيابة الإدارية تكرم مدير إدارة النيابات لبلوغه سن التقاعد

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جمعية العاملين بالنيابة الإدارية تكرم مدير إدارة النيابات لبلوغه سن التقاعد جمعية العاملين بالنيابة الإدارية تكرم مدير إدارة النيابات لبلوغه سن التقاعد

أقامت جمعية تضامن العاملين بالنيابة الإدارية بإشراف الـمستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الناصر خطاب نائب رئيس الهيئة حفل تكريـم للمستشار عمرو الحسينى نائب رئيس الهيئة، ومدير إدارة النيابات لبلوغه سن التقاعد، وتقديراً على ما بذله من جهد أثناء مدة خدمته بهيئة النيابة الإدارية.

وأقيم الحفل بحضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وجمع من المستشارين والإداريين والعاملين، وكان فى استقبال الـمدعوين حاتـم جعفر رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بنادى العاملين بهيئة النيابة الإداريـة.

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