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بالصور.. قافلة طبية من جامعة المنصورة لقرية المعصرة

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بالصور.. قافلة طبية من جامعة المنصورة لقرية المعصرة بالصور.. قافلة طبية من جامعة المنصورة لقرية المعصرة
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة المنصورة، قافلة طبية تثقيفية بحثية لقرية المعصرة، بمركز بلقاس، بمحافظة الدقهلية، برئاسة الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

شارك فى القافلة أعضاء بهيئة التدريس من كلية الطب، من عدة تخصصات، ومديرية الشؤون الصحية ببلقاس.

وتم خلال اليوم تقديم محاضرة توعية عن كيفية منع انتشار عدوى الالتهاب الكبدى الوبائى فى المجتمع، قدمتها الدكتورة نسرين صلاح عمر، كما تم شرح كيفية الكشف عن وجود مرض السكرى، قدمتها الدكتورة منى الشافعى.

كما قامت الدكتورة نيفين ذكى والدكتورة نسرين المرسى بعمل دراسة بحثية عن مشاكل أمراض النوم في المجتمع الريفي، باستبيانات شفهية مبسطة، و تم توزيع عقارات طبية مقدمة من شركات الأدوية بالمجان على المرضى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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