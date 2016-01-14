عبد الفضيل لـ في الجول: عدت إلى بيتي .. واحترافي في الأهلي خدم الإسماعيلي وانتهى

أكد شريف عبد الفضيل العائد من جديد إلى صفوف الإسماعيلي إنه "عدت إلى بيتي الذي له فضل علي" وذك عقب إعلان انضمامه إلى الدراويش بعد رحلة مع الأهلي.

وكان عبد الفضيل لاعبا في صفوف الإسماعيلي لستة أعوام ما بين 2003 وحتى 2009 وحينها رحل عنه صوب الأهلي بعد صراع مع الزمالك. قبل أن يعود من جديد إلى "بيته" بعد فسخ عقده مع الأهلي ليوقع على عقود مدتها عامين ونصف مع الدراويش.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com: "عدت إلى بيتي الذي له فضل علي. وقد اختارت الإسماعيلي رغم توافر العديد من العروض من أكثر من نادي داخل مصر".

وأضاف "أعرف إن هناك من لم يرغب في عودتي مرة أخرى، لكنني أود أن أوضح إنني لم اضغط على الإسماعيلي من أجل رحيلي".

وأوضح "رحيلي إلى الأهلي وفر العديد من الموارد المالية للنادي بجانب انضمام أحمد صديق إلى صفوف الفريق. فترة تواجدي مع الأهلي احتراف وانتهى".

الرد على الجماهير

وماذا لو تعرض للسب من قبل جماهير الإسماعيلي؟ يُجيب عبد الفضيل لـFilGoal.com قائلا: "ردي سيكون من خلال أدائي مع الفريق".

وأكمل حديثه قائلا: "احتياج إلى بعض الوقت للتعرف على اللاعبين واستعادة لياقتي لانضم إلى تشكيل الفريق".

وأتم "الإسماعيلي ليس في موقف خطر. والفريق قادر على العودة إلى مركزه الطبيعي".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 17 نقطة من 11 مباراة ويواجه سموحة في الجولة الـ14 من الدوري المصري.