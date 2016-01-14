مبعوث أممى: الحوثيون أفرجوا عن وزير التعليم الفنى فى الحكومة اليمنية

>أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الخميس، عن افراج جماعة الحوثى عن وزير فى الحكومة اليمنية.

وقال ولد الشيخ فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالعاصمة صنعاء إن جماعة الحوثى أفرجت عن وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى الحكومة اليمنية عبدالرزاق الأشول.

واضاف ولد الشيخ أن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى بصحة جيدة، دون الإشارة إلى موعد الإفراج عنهما.

وأشار ولد الشيخ إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، مضيفاً أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.