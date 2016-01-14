أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث أممى: الحوثيون أفرجوا عن وزير التعليم الفنى فى الحكومة اليمنية

Google+ Print
مبعوث أممى: الحوثيون أفرجوا عن وزير التعليم الفنى فى الحكومة اليمنية مبعوث أممى: الحوثيون أفرجوا عن وزير التعليم الفنى فى الحكومة اليمنية

>أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الخميس، عن افراج جماعة الحوثى عن وزير فى اليمنية.

وقال ولد الشيخ فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بالعاصمة صنعاء إن جماعة الحوثى أفرجت عن وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى الحكومة اليمنية عبدالرزاق الأشول.

واضاف ولد الشيخ أن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع اليمني، وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى بصحة جيدة، دون الإشارة إلى موعد الإفراج عنهما.

وأشار ولد الشيخ إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، مضيفاً أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك