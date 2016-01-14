خبر في الجول - الزمالك ينهي اتفاقه مع مايوكا.. ولكن

أنهى نادي الزمالك اتفاقه مع المهاجم الزامبي ولاعب ميتز الفرنسي إيمانويل مايوكا تمهيدا لضمه لصفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق بقيام الزمالك بإرسال عرضا رسميا للنادي الفرنسي لبدء المفاوضات تمهيدا لضمه (طالع التفاصيل).

وأكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه تم إرسال القود للمهاجم الزامبي عبر البريد الإلكتروني ليقوم بتوقيعها.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع مايوكا على الانضمام للزمالك لثلاث سنوات.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك أن المهاجم الزامبي سيصل القاهرة الأسبوع المقبل لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك.

لكن في الوقت ذاته علم FilGoal.com أنه يتبقى حسم بعض الأمور المالية فقط خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

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