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كيري والجبير يلتقيان في لندن لبحث الأزمة مع إيران وإنهاء الحرب في سوريا

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كيري والجبير يلتقيان في لندن لبحث الأزمة مع إيران وإنهاء الحرب في سوريا كيري والجبير يلتقيان في لندن لبحث الأزمة مع إيران وإنهاء الحرب في سوريا

كيري والجبير

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إن الوزير جون كيري ناقش مع نظيره السعودي عادل الجبير في لندن قضايا بينها إيران والعملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب في سوريا.

وزاد التوتر بين وغريمتها الإقليمية إيران منذ أعدمت السلطات السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر في الثاني من يناير كانون الثاني الجاري مثيرة غضبا عارما وسط الشيعة في الشرق الأوسط.

وتدعم إيران حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بينما تقدم السعودية الدعم لمعارضيه السنة.

وبحسب رويترز قال كيري في تعليقات عكست القلق من أن يؤثر هذا التوتر على عملية السلام في سوريا التي تقودها الأمم المتحدة “نريد أن نحاول لنرى إن كان هناك من طريق لحل بعض هذه المشاكل دون التورط في صراع أكبر.”

وأضاف “آخر شيء تحتاجه المنطقة هو المزيد من الصراعات.”

وقالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الموعد المقرر لمباحثات السلام السورية السورية في 25 يناير الجاري لا يزال قائما.

وقال كيري “هناك أشياء بسيطة يريدون تحقيقه من شأنه المساعدة في منع ذلك ومهمتنا هي العمل معا لنحاول الوصول لذلك.

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