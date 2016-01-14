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ضبط 20 قضية تموينية بسوهاج

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ضبط 20 قضية تموينية بسوهاج ضبط 20 قضية تموينية بسوهاج


> تمكنت حملة امنية من ضباط إدارة مباحث وتحت اشراف اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج من ضبط عدد ” 20 ” قضية تموينية بيانها كالتالـي :  مني عبد المجيد قاسم سن 47 صاحبه مخبز بلدي وتقيم دائرة مركز المراغة لتصرفها في عدد”400″ كجم دقيق من حصة المخبز – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 615 جنح مركز المراغة لسنة 2016.

ضبط عدد”300″ زجاجة عصير مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 312 جنح قسم طهطا لسنة 2016 كما تـم ضبـط عدد “8″ قضية عدم الإعلان عن الأسعار،عدد “6″ قضية عدم حمل شهادة صحية،عدد “1″ قضية أنتاج خبز ناقص الوزن، عدد “1″ قضية إدارة منشأه بدون ترخيص،عدد “1 ” قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، عدد “1 ” قضية عدم الالتزام برصيد الوقود بالمخبز .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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