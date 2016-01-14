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حزب المؤتمر: دعوات التظاهر في 25 يناير «أضغاث أحلام» تراود مروجيها

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حزب المؤتمر: دعوات التظاهر في 25 يناير «أضغاث أحلام» تراود مروجيها حزب المؤتمر: دعوات التظاهر في 25 يناير «أضغاث أحلام» تراود مروجيها

رئيس حزب المؤتمر

أصدر حزب المؤتمر برئاسة عمر المختار صميدة، بياناً صحفياً اليوم، علق فيه علي دعوات التظاهر التي يروج لها البعض يوم 25 يناير، حيث قال بيان الحزب أنها لن تلقى قبولاً لدى الشعب لأنها دعوات مغرضة وخبيثة وتستهدف تخريب الوطن والحزب يرفضها ويقاطعها ويطالب المصريين بعدم الإلتفات لها لأننا في أحوج ما يكون لأعادة بناء وطننا.

وقال صميدة أن هذه الدعوات ليست إلا أضغاث أحلام تراود مروجيها من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، من أجل تحقيق أهداف ومصالح خاصة تصب جميعها في مصلحة التنظيم الذي يسعي وبشتى الطرق منذ أن خلع الشعب نظامه الفاشي بثورة شعبية كبيرة في الثلاثين من يونيو متصورًا أنه يمكن أن يعود لحكم البلاد مرة أخرى من خلال دعواته هذه.

وأضاف صميدة أن الشعب المصري ضاق من التظاهرات الغير مبررة، والتي ليس لها محل من الأعراب ولن تعود بالنفع على الوطن، بل هي تستهدف تأخير مسيرتنا القومية نحو النهوض ببلادنا وحماية أمننا القومي ودفع إقتصادنا للأمام وهذا لن يتحقق إلا من خلال العمل الجاد والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة ومساندتها في جميع معاركها الداخلية والخارجية.

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