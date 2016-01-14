الخارجية الروسية: التسوية «الفلسطينية الإسرائيلية» وصلت إلى طريق مسدود

ذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تدل على أن التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود.

وأعادت إلى الأذهان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الصدامات المستمرة منذ أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل ما يربو عن 150 فلسطينيًا و24 مواطنًا إسرائيليًا.

وذكرت الدبلوماسية بأن مفاوضات السلام الثنائية مازالت معلقة، فيما يؤدي استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى تعميق الأزمة.

وقالت زاخاروفا أن التطورات الأخيرة تثير قلقا بالغا في موسكو التي تصر على ضرورة توفير ظروف تمنح مواطني إسرائيل وفلسطين الشعور بالأمان.

وأردفت قائلة: “إننا ندعو كلا الطرفين إلى الامتناع عن القيام بخطوات أحادية الجانب تحسم مسبقا المسائل المتعلقة بالوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وتؤدي إلى إطالة المأزق الذي وصلت إليه عملية التسوية”.