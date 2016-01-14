بالصور.. مدير أمن الغربية يتابع حملة اليوم الواحد فى طنطا

تابع اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، يرافقه اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام، واللواء هشام والى مدير إدارة المرور، حملة اليوم الواحد مرور ومرافق بمدينة طنطا.

ووجه مدير أمن الغربية ضباط شرطة المرافق باستنفار كافة الجهود نحو إزالة الإشغالات وضبط حركتها تنسيقا والأجهزة المحلية بشارع الحلو مع حسن رضوان دائرة ثان طنطا، وتكثيف المرور على مناطق الأسواق العشوائية والمناطق التجارية، لإزالة كافة الإشغالات الثابتة والمتحركة، ورفع السيارات المتروكة، والعمل على إفساح الطرق والأرصفة أمام حركة مرور السيارات والمارة، بالتنسيق وإدارات المرور المختصة والأجهزة المحلية.

والقضاء على ظاهرة انتشار المقاهى والكافيتريات بالطريق العام بدون ترخيص، وإزالتها وتحرير محاضر للمخالفين من أصحابها، وتطبيق القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية، مما يكون له مردود إيجابى على المواطنين.

كما تابع مدير أمن الغربية حملة المرور ووجه الضباط بضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية خشية استخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم جنائية ، والتأكد من سلامة وصلاحية المساعدات الفنية بما يساهم فى ضبط إيقاع حركة المرور "إشارات ضوئية ،علامات أرضية وإرشادية، تحديد الاتجاهات والمسارات" واستكمالها تنسيقاً والمحليات وتطبيق القانون في إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية والتعامل بكل حزم مع أى خروج على القانون مع إتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات ورفع كافة الإنتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المروربة ، وضبط أى مخالفات موجوده بالشارع والعمل على تفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.



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