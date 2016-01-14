في مباراة الاشتباكات.. الإسماعيلي يتعادل مع سموحة

تعادل الإسماعيلي مع ضيفه سموحة إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

واستضاف الإسماعيلي منافسه سموحة في ثاني مباريات المدير الفني للدراويش نصر الدين النابي.

وشهدت المباراة أحداثا مثيرة للجدل حينما لم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للإسماعيلي وسموحة وكان هناك اعتراضات كثيرة على قراراته.

هذا بالإضافة لاشتباك أيمن أشرف مع لاعب الإسماعيلي شوقي السعيد أثناء تنفيذ ركلة حرة للفريق السكندري.

وبعد ذلك حاول شوقي السعيد منع المهدي سليمان حارس مرمى سموحة من لعب الكرة، ليقوم الأخير بالاشتباك معه ويحصل كلا منهما على إنذار.

افتتح حسام باولو أهداف المباراة لصالح سموحة في الدقيقة 22 بعدما استغل تمريرة بينية قادمة من أحمد تمساح، ليودعها الأخير في الشباك.

وعدل شوقي السعيد النتيجة للدراويش في الدقيقة 41 بعدما أرسل أحمد سمير فرج عرضية من الناحية اليسرى تابعها إبراهيم حسن برأسية تصدى لها المهدي سليمان، لكن تابعها مدافع الدراويش بمقصية في المرمى.

وفي الدقيقة 51 عاد سموحة للتقدم مجددا بعدما حول أيمن أشرف عرضية قادمة من ركلة ركنية برأسه، وتابعها محمود عزت مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

ولكن احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإسماعيلي بعد لمس عمر سعد الكرة بيده، ونفذها مروان محسن بنجاح في الدقيقة 60.

بتلك النتيجة وصل رصيد الإسماعيلي إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 20 نقطة يحتل بهم المركز السابع.