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السيطرة على حريق «فلنكات» سكة حديد بسوهاج

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السيطرة على حريق «فلنكات» سكة حديد بسوهاج السيطرة على حريق «فلنكات» سكة حديد بسوهاج

تلقى اللواء أحمد ابوالفتوح مدير أمن سوهاج إخطاراً من ضباط مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بناحية برديس انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية .

وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده ، و بالفحص تبين نشوب الحريق بعدد من الفلنكات المخزنة ” ناتج أعمال تجديد بخط السكة الحديد بموقع الشركة الإيطالية ” ويرجح أن يكون سبب الحريق مصدر حراري من مقلب قمامة بالجهة المقابلة لمكان التخزين ، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي أحتراق عدد “150″ فلنكه وهي عبارة عن مخلفات مباعة لأحد المقاولين.

ولم ينتج عن ذلك ثمة تأخيرات بحركة سير القطارات ؛ كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 304 إداري المركز لسنة 2016 وتم العرض علي النيابة العامة.

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