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إسماعيل أبو العز رئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية‎

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إسماعيل أبو العز رئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية‎ إسماعيل أبو العز رئيسًا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية‎

وزير الطيران

أصدر الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، قرارًا بتكليف المهندس اسماعيل أبو العز، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلفاً للدكتور محمود عصمت بعد قبول استقالته، وذلك اعتبارًا من غداً الجمعة 15 يناير 2016 ولحين انعقاد الجمعية العامة القادمة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وكان أبو العز، يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة أفيت لتكنولوجيا معلومات الطيران، ووجه وزير الطيران الشكر للدكتور محمود عصمت، على الجهد المبذول خلال توليه لرئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الفترة الماضية.

 

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