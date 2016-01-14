استقالة رئيس الشركة القابضة للمطارات وتعيين إسماعيل أبو العز خلفا له

أصدر الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، اليوم، الخميس، قراراً بتكليف المهندس إسماعيل أبو العز، برئاسة مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، خلفاً للدكتور محمود عصمت بعد قبول استقالته، وذلك اعتبارا من الغد، ولحين انعقاد الجمعية العامة القادمة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

كان المهندس أبو العز يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "أفيت" لتكنولوجيا معلومات الطيران، ووجه وزير الطيران الشكر للدكتور محمود عصمت على الجهد المبذول خلال توليه لرئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الفترة الماضية.

وكلف الوزير المهندس عبد الحميد علام، مستشار رئيس شركة "أفيت"، بالعمل رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

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